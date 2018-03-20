Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika’dan sözcü açıklama yapıyor ‘Afrin’de kaygılıyız’ diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin bu terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz? Buyurun, şimdi PYD-YPG’yi bizim Mehmetçiğimiz, ÖSO’muz nasıl halletti işte ortada" dedi.

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’dan yapılan “Afrin için kaygılıyız” açıklamasına tepki göstererek, "Biz kaygılarımızı size ilettiğimiz zaman neredeydiniz?" diye sordu. "Bu tartışma esasen bizim işimiz olmamalıydı"

İfrat ve tefrit noktasında İslam dinini karalamaya yönelik her türlü yanlış adıma karşı olduğunu, Müslümanların sorunlarına cevap veremeyen görüşlerin, Kur’an-ı Kerim ve peygamberimizin sünneti ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Bu tartışma esasen bizim işimiz olmamalıydı. Ama konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin konuştuğu bir ortamda gönlümüz yüce dinimize saldırmak için pusuda bekleyenlerin değirmenlerine su taşıyan sorumsuzluklara rıza göstermedi. İnşallah önümüzdeki dönemde bu tartışma alimlerimiz, ariflerimiz, abidlerimiz tarafından yerli yerine oturtulacak, İslam adına, Müslümanlar adına bir kazanca dönüşecektir" dedi.

"Bütün mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor"

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bu güne kadar 3 bin 647 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Erdoğan, "Amerika’dan sözcü açıklama yapıyor ‘Afrin’de kaygılıyız’ diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin bu terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleri ile işbirliği yaparak DEAŞ’ı temizleyeceğinizi bize söylemiştiniz, yanlış yaparsınız, gelin bunu beraber yapalım dediğimizde bize inanmadınız. Buyurun, şimdi PYD-YPG’yi bizim Mehmetçiğimiz, ÖSO’muz nasıl halletti işte ortada. Bir taraftan Türkiye’ye ‘siz bizim stratejik ortağımızsınız’ diyeceksiniz, sonra gidip teröristlerle işbirliği yapacaksınız. Gerçek ortada, bizimle stratejik ortaksan bize saygı duyacaksın. Bizimle beraber yürüyeceksin. Bizi aldatmaya kalktınız, öyle bir aldatmaca ki, 5 bin tır buraya silah soktunuz, 2 bin kargo uçağı mühimmat soktunuz. Biz sizden paramızla silah istedik vermediniz, ama terör örgütüne ücretsiz olarak bu silahları verdiniz, bu nasıl ortaklık, bu nasıl dayanışma? O açılan tüneller, içindeki silah mühimmat depoları, bunların hepsini şimdi yıkıyoruz. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bütün mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor, geçecek" diye konuştu.