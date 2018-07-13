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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletimizle yola çıkmış, nice engelleri yine milletimizle aşarak bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Bizim davamız, milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz, milletimizin derdidir. Bizim mücadelemiz, milletimizin mücadelesidir. Bizim

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletimizle yola çıkmış, nice engelleri yine milletimizle aşarak bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Bizim davamız, milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz, milletimizin derdidir. Bizim mücadelemiz, milletimizin mücadelesidir. Bizim öfkemiz de milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda milletimiz var, karşımızda terör örgütleri, onları destekleyen güçler var."


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