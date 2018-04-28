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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yüzde 48.6 ile sandıklardan çıkmamalıydık-1

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,"İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir  evet oranına ulaşmıştık.

Gülseli KENARLI-Can EROK-İSTANBUL,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,"İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık" dedi.
Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"MİLLETVEKİLLERİMİZİN 98 TANESİNİ TEK BAŞINA İSTANBUL SEÇİYOR"
İstanbul'un manevi dünyaya sağladığı zenginliğe dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler işte böyle bir şehrin hanımefendileri olarak hem şanslısınız hem de büyük bir sorumluluk sahibisiniz. İstanbul 15 milyonu bulan nüfusuyla dünyadaki ülkelerin dörtte üçünden daha büyük bir şehir. İstanbul'un her bir ilçesi, nüfusuyla, ticaretiyle sosyal, kültürel, sportif altyapısıyla pek çok şehrimizden çok daha ileridedir. Tabii İstanbul siyasi temsilde de çok önemli bir yere sahiptir. Yeni sistemde 600'e çıkan milletvekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. Böyle olunca İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'nin kalanında belli düzeyin üzerine çıkabilmeniz neredeyse bir imkansız hale geliyor." diye konuştu.

"İSTANBUL NE DERSE TÜRKİYE ONU DER"
İstanbul'un 24 Haziran seçimlerinde önemine dikkat çeken Erdoğan, "İstanbul ne derse Türkiye onu der. Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık. Çünkü bu İstanbul'a bizim aşkımızla mukayese edilecek başka aşık yoktu. Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'a olan aşkımız çok çok farklı ama böyle oldu" dedi.

"24 HAZİRAN'DA DESTANIMIZI YAZACAĞIZ"
Oy oranının artırılmasını isteyen Erdoğan, "Aksi takdirde Türkiye genelinde hedeflediğimiz düzeye çıkamayız. İyi bir çalışmayla buradaki oyumuzun üzerine 1-1,5 milyon çok rahat koyabileceğimize ben inanıyorum. Unutmayınız, İstanbul sadece İstanbul değildir. İstanbul Türkiye'dir, İstanbul dünyadır. Tıpkı dünyanın ve Türkiye'nin yarısı gibi, İstanbul'un yarısı da hanımlardır. Dolayısıyla sizlerin göstereceği çaba ve elde edeceği sonuç, İstanbul'un ve onunla birlikte Türkiye'nin kazanılmasında hayati öneme sahiptir. İstanbul, adeta 81 vilayetimizin bayraklarının dalgalandığı bir şehirdir. Öyleyse el ele vereceğiz, kol kola vereceğiz ve 24 Haziran'da destanımızı yazacağız." diye konuştu.

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