Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yüzde 48.6 ile sandıklardan çıkmamalıydık-1

Gülseli KENARLI-Can EROK-İSTANBUL,(DHA)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,"İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık" dedi.

Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"MİLLETVEKİLLERİMİZİN 98 TANESİNİ TEK BAŞINA İSTANBUL SEÇİYOR"

İstanbul'un manevi dünyaya sağladığı zenginliğe dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler işte böyle bir şehrin hanımefendileri olarak hem şanslısınız hem de büyük bir sorumluluk sahibisiniz. İstanbul 15 milyonu bulan nüfusuyla dünyadaki ülkelerin dörtte üçünden daha büyük bir şehir. İstanbul'un her bir ilçesi, nüfusuyla, ticaretiyle sosyal, kültürel, sportif altyapısıyla pek çok şehrimizden çok daha ileridedir. Tabii İstanbul siyasi temsilde de çok önemli bir yere sahiptir. Yeni sistemde 600'e çıkan milletvekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. Böyle olunca İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'nin kalanında belli düzeyin üzerine çıkabilmeniz neredeyse bir imkansız hale geliyor." diye konuştu.