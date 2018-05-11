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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz."


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