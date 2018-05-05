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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hizmetlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hizmetlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz."


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