Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram, El Şebab aynıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram, El Şebab aynıdır."
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