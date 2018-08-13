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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 17:27 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti.   

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti 
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