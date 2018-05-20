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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 11.05'te Bosna Hersek'e gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Ankara Valisi Ercan Topaca ve bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Bosna Hersek'e gitti.

Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kuruluna katılacak Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene de katılacak.

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Bosna Hersek'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan

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