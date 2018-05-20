Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti 

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Ankara protokolü uğurladı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'ncı UETD Genel Kurul Toplantısı'nda Avrupa'nın birçok bölgesinden gelen Türkler ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayırca Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine verilecek fahri doktora için gerçekleştirilecek törene katılacak.
FOTOĞRAFLI
Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama
Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'a kötü haber
Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum