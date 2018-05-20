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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti 

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Ankara protokolü uğurladı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'ncı UETD Genel Kurul Toplantısı'nda Avrupa'nın birçok bölgesinden gelen Türkler ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayırca Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine verilecek fahri doktora için gerçekleştirilecek törene katılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti

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