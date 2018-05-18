Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'i ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Mayıs'ta Bosna Hersek'e çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.
Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kuruluna katılacak Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesince kendisine tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene de katılacak.
Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Bosna Hersek ile ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirilecek.
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