Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hani bunların İnsan Hakları Beyannamesi'ne saygıları vardı, hani İnsan Hakları Beyannamesi'ne her zaman, harfi harfine uyma sözleri vardı? Yok. İnanmayın bunlara. Asla bunların böyle bir derdi yok." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilen fahri doktora için gerçekleştirilen törene katıldı. Terör örgütlerinin, devlet terörü uygulayan zalimlerin vahşetlerine önce göz yumup sonra onlarla mücadele bahanesiyle ülkeleri ve toplumları nasıl mahvettiklerini gayet iyi bildiklerini belirten Erdoğan, "Bugün benzer tavırları Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da ve son olarak da Filistin'de yaşanan zulüm karşısında sergilediler. Aralarında 8 aylık bebeklerin, tekerlekli sandalyedeki engellilerin bulunduğu 64 Filistinlinin vahşice öldürülmesine doğru dürüst tepki dahi göstermiyorlar. Yahu bunlar değil mi Cezayir'de 5 milyon insan öldürenler? Bunla değil mi yüzbinlerce Ruandalıyı Ruanda'da öldürenler? Bunlar değil mi yüzbinlerce Libyalıyı Libya'da öldürenler? Bunlar kime insanlık dersi veriyorlar? Bunlardan bizim alacağımız ders yok, ama bunların bizden alacağı çok ders var." ifadelerini kullandı.

Kimisi ağır, 2 bin 700 Filistinli sivilin yaralanmasını basit birkaç kınama cümlesiyle savuşturulmaya çalışıldığına dikkati çeken Erdoğan, "Kendilerine dedim ki 'Bunları bize verin, biz bunların tedavisini yaptıralım.' Vermediler. Veremeyiz dediler. Kim bunlar? Mısır. Kim bunlar? İsrail. Kim? Amerika. Hani bunların İnsan Hakları Beyannamesi'ne saygıları vardı. Hani İnsan Hakları Beyannamesi'ne her zaman harfi harfine uyma sözleri vardı. Yok, inanmayın bunlara. Asla bunların böyle bir derdi yok." diye konuştu. - "BMGK'nin 5 üyesine dünya teslim olacak olursa yandık" Onun için "Dünya 5'ten büyüktür" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu beş üyesine dünya teslim olacak olursa yandık. Beş değil bir ülke 'evet' derse tamam, 'hayır' derse yok. Böyle bir şey olur mu? Artık dünya İkinci Dünya Savaşı şartlarını yaşamıyor. Onlar artık geride kaldı. Şimdi yeni bir dünya var. Yeni bir dünya kuruluyor. Dolayısıyla bu yeni dünyayı 196 tane Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyesi yeniden inşa etmek durumundadır. Bunu da görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"13 Aralık Kudüs ile ilgili attığımız bir adım vardı. Olayı ne yaptık? Birleşmiş Milletlere getirdik ve Birleşmiş Milletlerde hemen süratle bir oylamaya gidildi." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılan oylama neticesinde 128 ülke, Amerika'nın da içinde olduğu 9 ülkeye ne dedi? 'Hayır, reddediyoruz' dediler ve 129 ülke Amerika'yı ve yandaşlarını tanıyan, ki isimlerini ben hiç bunların bilmem, duymadığım, bilmediğim. Bunlara ülke demek mümkün değil, olsa olsa kasabadır. Bir Amerika'nın adını biliyoruz, bir İsrail'in adını biliyoruz. O da çok zulmettiği için. Başını kuma gömen deve kuşu misali İsrail'in şiddet politikalarına karşı gözlerini kapattıklarında sanki bunların hiç yaşanmadığını varsayıyorlar. Kendi konforlu dünyalarını güvende tutarak bu süreci idare edebileceklerine inanıyorlar. Oysa hakikati görmezden gelmek mümkün değildir. Bugün siz kabul etmeseniz de Filistinliler kurşunların hedefi olmaya, çocuklarını kaybetmiş annelerin, annelerini kaybetmiş çocukların feryatları yükselmeye devam ediyor. Siz sırtınızı dönseniz de bugün dünyada milyonlarca insan açlık ve kıtlığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sürekli sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyor. Onun için diyoruz ki, zalimler için yaşasın cehennem."

- "Mesele karanlığı delecek bir umut ışığı yakabilmektir" Bu adaletsizliklerin, bu zulümlerin hepsi şu an dünyanın farklı köşelerinde yaşandığını ifade eden Erdoğan, "Bize düşen, beise düşmek, dağılmak, kendi kabuğumuza çekilmek yerine, hak ve adaletin tecellisi için cesaretle mücadele etmektir. Karanlığa kızmanın hiç kimseye bir faydası yoktur, olmayacaktır. Mesele karanlığı delecek bir umut ışığı yakabilmektir." dedi. Bunun için bakılacak yerin güç sahiplerinin cüsseleri değil, kendi yüreklerindeki inanç olması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Kibir abidelerinin tehditlerine boyun eğerek, coğrafyamızı kana bulayan şiddet sarmalına sessiz kalarak, geleceğimize umutla bakamayız. Hazreti Ali Efendimiz, 'Haksızlık önünde eğilmeyiniz. O zaman hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz' buyuruyor." diye konuştu. - "Tüm imkanları kullanarak çözüm için çalışıyoruz" Hangi inançtan, hangi dinden olursa olsun vicdan ve şahsiyet sahibi insanlar bırakın haksızlık karşısında boyun eğmeyi tam tersine seslerini yükseltmesi, tepkilerini net bir şekilde ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak biz son 16 yıldır işte bunu yapmaya çalışıyoruz. Coğrafyamızı etkileyen hadiseleri tribünden seyretmek yerine elimizdeki tüm imkanları kullanarak çözüm için çalışıyoruz. Neme lazımcılığı sahte konforuna tenezzül etmeden aktif ve girişimci bir dış politika takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, İstanbul'da geçen hafta gerçekleşen Olağanüstü İslam Zirvesi'nin bu çabanın örneklerinden biri olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Bu zirveyi, Amerikan yönetiminin hukuk dışı kararından ve İsrail katliamlarından sadece 72 saat sonra liderler düzeyinde düzenledik. Böylece zulüm karşısında tepkimizi gösterdik. Hem de Kudüs başta olmak üzere kutsallarımıza sahip çıkma konusunda güçlü bir irade sergiledik." - "Filistinlilerin kanını dökenlerin canını acıtacak karar aldık" İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ekonomik, diplomatik, ticari ve siyasi alanda Filistinlilerin kanını dökenlerin özellikle canını acıtacak birçok karar aldıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Müslümanların ilk kıblesi, üç semavi dinin mukaddes yeri Kudüs'tür. İsrail tarafından işgal edilmesine fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ettik. Gerek 13 Aralık'ta gerekse 18 Mayıs'ta yapılan Kudüs konulu olağanüstü zirveler İslam dünyasının bu konudaki kararlılığının iradesidir. Bu zirveler aynı zamanda İslam dünyasının üzerine serpilmiş ölü toprağını yavaş yavaş üzerinden atmaya başladığının da işaretleridir. Bunu geleceğimiz adına atılmış son derece ümitvar bir adım olarak görüyorum. Benzer bir dayanışmayı Suriye'den Irak'a, İslam düşmanlığından kültürel ırkçılığa kadar diğer sorunlarımız konusunda da göstereceğimize inanıyorum. Nitelikli, iyi yetişmiş, değerlerini özümsemiş, ufku açık, vizyonu geniş bir insan kaynağına sahip olmadan bu çabalarımızın çoğu akim kalmaya mahkumdur. Ülkemiz, milletimiz ve işte bugün Bosna Hersek'te olduğu gibi kardeşlerimiz için müreffeh bir gelecek inşa etmek konusunda biz gençlerimize güveniyoruz."