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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'ten ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 19:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'ten ayrıldı

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 19.40'ta başkent Saraybosna'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'ndan, Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve eşi Sebija İzzetbegoviç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Saraybosna'dan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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