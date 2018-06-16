HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu CHP zihniyeti Kanal İstanbul'da da 'yaptırmayız' diyor. Kim, Bay Muharrem. Ya Bay Muharrem, sen kimsin de yaptırmıyorsun? Biz Allah'ın izniyle, benim milletim 24 Haziran'da bu evladına 'yürü' dediği zaman, Kanal İstanbul'u nasıl

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 17:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu CHP zihniyeti Kanal İstanbul'da da 'yaptırmayız' diyor. Kim, Bay Muharrem. Ya Bay Muharrem, sen kimsin de yaptırmıyorsun? Biz Allah'ın izniyle, benim milletim 24 Haziran'da bu evladına 'yürü' dediği zaman, Kanal İstanbul'u nasıl yaptıracağız göreceksin."


PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
CHP'li Arık: Bu bayram atanamayan öğretmenlerin bayramı olsunCHP'li Arık: Bu bayram atanamayan öğretmenlerin bayramı olsun
Bakan Tüfenkci: Suruç saldırısı baskıyla oy toplamaya çalışanların oyunuyduBakan Tüfenkci: Suruç saldırısı baskıyla oy toplamaya çalışanların oyunuydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçim anketi açıklaması

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçim anketi açıklaması

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.