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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Cumhur İttifakı'yla inşallah diğerlerini yerle yeksan edeceğiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Cumhur İttifakı'yla inşallah diğerlerini yerle yeksan edeceğiz."


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