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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu devleti çok daha güçlü hale getireceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 16:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu devleti çok daha güçlü hale getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu devleti çok daha güçlü hale getireceğiz. Sene 2002, sene 2018. Nereden nereye geldik? Daha da güçlü olacağız. Buna hazır mıyız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyen büyük kalabalığa konuştu. Erdoğan, 16 Nisan referandumunda Ankara’da ortalamanın altında bir netice alındığını hatırlatarak, “Şimdi Mart 2019’da, Kasım 2019’da inşallah sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Bunun için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Birilerinin hesaplarını bozmaya var mıyız? Selçuklu’nun iftihar merkezi Ankara’ya bu yakışır. İşte dün önce Afyonkarahisar’daydık, oradan Eskişehir’e geçtik, şimdi bugün sizlerle beraberiz ve biraz sonra partimizin 6. Olağan Kongresi’ni gerçekleştireceğiz. 6. Olağan Kongremiz ile birlikte çok daha güçlenerek, heyecanlı, diri bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Erdoğan şunları kaydetti:
“Bizim Rabiamız var. Bize ayrılık yok. Bize gayrılık yok. Onun için ne diyoruz; tek millet, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Boşnakıyla, Romanıyla, Arnavuduyla 81 milyon tek millet. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Asla bize ayrılık, gayrılık yok. Tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Başka bir bayrak yok. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Eğer bir toprağın uğrunda şehit kanı yoksa zaten bizim için vatan değildir. 780 bin kilometrekare ile tek vatan. Unutmayın biz 780 bin kilometrekareye 18 milyon kilometrekareden geldik. Neydik, ne olduk? Şimdi 780 bin kilometrekareyi ilmik ilmik dokuyoruz, dokuyacağız. Burayı bölmek, parçalamak isteyenlere mezar ederiz her yeri, mezar. Çukurlar açtılar mı? Açtılar. Gereğini yaptık mı? Yaptık. Daha da yapacağız. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka devletimiz yok. Tek devlet. Onun için yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş böyle bir şeyi tanımıyoruz. Onun için ne yapacağız? Bu devleti çok daha güçlü hale getireceğiz. Sene 2002, sene 2018. Nereden nereye geldik? Daha da güçlü olacağız. Buna hazır mıyız? Öyleyse bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk.”

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