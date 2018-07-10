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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 09:39 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ve KKTC'ye ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tezkereye göre, bugün Erdoğan'ın Azerbaycan ve KKTC'ye ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek. (AA)

FUAT OKTAY KIMDIR

FUAT OKTAY KİMDİR?

1964 yılında Yozgat Çekerek'te doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında, ABD’de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit’teki Wayne State Üniversitesi’nden işletme ve imalat mühendisliği alanlarında yüksek lisans, endüstri mühendisliği alanında ise doktora derecelerini aldı. ABD'de bulunduğu süre içerisinde otomotiv ve bilişim alanlarında uzmanlaştı.

2000’li yılların başında Türkiye’de yaşanan ekonomik krizde işletmeler bazında kriz yönetimi alanında uzmanlaşmasının yanı sıra Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulunan Sayın Oktay, bu şirketlerin bazılarında Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

2008-2012 yılları arasında havacılık sektöründe yoğunlaştı. Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojileri, Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Sayın Oktay bu dönemde THY bünyesinde çeşitli ortak girişim projelerini hayata geçirdi ve DEİK, Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk- İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Fuat Oktay, 2012 – 2016 tarihi arasında Başbakanlık AFAD Başkanlığı görevini yürüttü. Çeşitli sektörlerde uzmanlaştığı risk ve kriz yönetimi alanlarını, afet ve acil durum yönetimi konularında etkin bir şekilde uygulayarak birçok uluslararası kuruluş ile iş birliği içerisinde çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına koordine etti.

Başbakan Binali Yıldırım’ın göreve gelmesiyle “devletin mutfağı” diye tabir edilen Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirilen Fuat Oktay “son Başbakanlık Müsteşarı” olarak tarihte yerini aldı.

19 Haziran 2016 tarihinden itibaren Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüten Oktay, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yürütülen sürece müdahil olmuştur. Müteakip dönemde, Suriye sınırındaki terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları kapsamında kurumları arası koordinasyon görevini üstlenmiştir. Yine aynı dönemde, kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm hamleleri gibi pek çok çalışmada yer almıştır.

Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.(TAI) yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup 3 çocuk babasıdır.

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