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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede bölücü terör örgütü benim halkıma, benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi ama artık çektiremeyecek, bitti bu işler."

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 17:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede bölücü terör örgütü benim halkıma, benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi ama artık çektiremeyecek, bitti bu işler."

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