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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl 40 milyon turist bekliyoruz. Bu bir rekor. Milletimizin desteği ile Türkiye'yi her alanda şahlandırmaya kararlıyız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl 40 milyon turist bekliyoruz. Bu bir rekor. Milletimizin desteği ile Türkiye'yi her alanda şahlandırmaya kararlıyız."


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