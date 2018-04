Kılıçdaroğlu’na “çukur” eleştirisi CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Meclis grubunda yaptığı konuşmayı eleştiren Erdoğan, "Salı günü yaptığı konuşmasında öyle ahlaksız ve terbiyesizce şahsıma hakaret etti ki; inanın bana ben onun seviyesine inmeyi kendime zül kabul ederim. Üstat Necip Fazıl, böylelerine alçak demezdi. Üstat böylelerini için ‘çukur’ diye tabir kullanıyor. Çünkü alçaklık bir seviyedir ama çukurun bir tabiri yok. İşte bu kişi çukurun ta kendisidir. Bu zat kanalizasyon çukurunun içerisinde debeleniyor. Her türlü kelimeyi kullanabilirim sanıyor. Kendisinin sadece ahlak ve onurla değil, siyaset ve bilgiyle de alakası olmayan sözlerini sala kabul emiyorum. Her kelimesini benimle bitiriyor. ‘Onları uyutmayacağım’ diyor. Biz günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 gününü milletimiz için durmadan çalışıyoruz. Asıl sen dalalet uykusundan uyanmaya bak. Bunların hepsini bir yana bırakabiliriz ama ülkemiz ve milletimizin çıkarları olunca susamayız" ifadelerini kaydetti.

"Ey Kılıçdaroğlu seni bekleyen siyasi sondan kurtulamazsın"

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede Kılıçdaroğlu’nun hep karşı tarafta yer aldığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben bu zatı milletimize havale ediyorum. Yarın öbür gün ana muhalefetin lideri Aydın’a gelirse, şehitlerimizin adını anmadan önce ağzını çalkalamasını isteyin. Çünkü bu zat terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin karşısındaki terör örgütlerinin en büyük destekçisidir. Onun için önce ağzını çalkalaması lazım. ‘Aman Afrin şehir merkezine girmeyin’ diyerek, bu büyük mücadeleye hakaret etmiştir. Git Esed’in yanında otur. Arkadaşlarını gönderdiğini biliyoruz. Biz onun yaptıklarını yapmayacağız. Biz doğru bildiğimiz Hak yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu zat seçimleri her kaybettiğinde verdiği her sözü unutup koltuğunda oturmaya devam etmiştir ama bu 2019’da feriştahı gelse kendisini o koltukta tutamaz. 2019 yılındaki 3 seçimi kaybettiğinde koltuğunda artık oturamaz. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Bu zat en geç 2019’un Kasım ayında siyasi hayatını noktalayacak. Son günlerde kontrolünü kaybetmesi her halde bunun bir göstergesidir. Ey Kılıçdaroğlu istediğin kadar hopla, zıpla, dövün faydası yok. Seni bekleyen siyasi sondan kurtuluşun yok. Ülkene, devletine ve milletine zarar vermeyi bırak. Devam edersen, bu millet Osmanlı tokadıyla seni tarihin çöplüğüne gönderiverir."