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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 00:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Habertürk TV'de yer alan son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 11.30'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.

Görüşmenin Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde olacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan bbp lideri Mustafa Destici

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