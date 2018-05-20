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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kimi Avrupa ülkeleri, şahsımıza ve ülkemize karşı terbiyesizlik düzeyine varan tavırlar sergileyebiliyorsa bunun sebebi oradaki Türklerin dağınıklığıdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kimi Avrupa ülkeleri, şahsımıza ve ülkemize karşı terbiyesizlik düzeyine varan tavırlar sergileyebiliyorsa bunun sebebi oradaki Türklerin dağınıklığıdır."


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