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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ | 25.01.2018 15:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un ikili konulara değindikleri görüşmede, Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye-AB ilişkilerine ivme kazandırmak için neler yapılabileceği hakkında da görüş teatisinde bulunulduğu kaydedildi.

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