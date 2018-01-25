Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la telefonda görüştü

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un ikili konulara değindikleri görüşmede, Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye-AB ilişkilerine ivme kazandırmak için neler yapılabileceği hakkında da görüş teatisinde bulunulduğu kaydedildi.
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