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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar milletin oyunu, milli iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 14:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar milletin oyunu, milli iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler."


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