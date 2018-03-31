Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için bölgeye giden sanatçılara yönelik eleştirilere sert yanıt vererek, "Sırf milli bir duruş sergilediler diye o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından hiçbir farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Yeditepe Bienali" açılışı Ayasofya‘da gerçekleştirildi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda davetli katıldı. "Tek partili döneminde sur içinde 300’ü aşkın mescit yok edilmiştir"

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tek partili dönemin sanata bakışını eleştirerek, "Türkiye uzun yıllar sanat kültür ve tarih deyince sadece beli bir dönemi esas alan kısış bir bakış açısı esiri olmuştur. Bizans’tan çok Bizansçı, Batı’dan ziyade batıcı ama her halükarda milletin değerleri ile kavgalı bu zihniyet, ecdadın bıraktığı mirasın kıymetini de bilememiştir. Tarihi camilerin bir kısmı müzeye aynen burası gibi, bir kısmı depoya, maalesef bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Biz şu an Fatih ilçesindeyiz. Sadece şu sur içinde o tek parti döneminde 300’ü aşkın mescit yok edilmiştir. Biz bunları şimdi yeni yeni ihya etmenin gayreti içerisindeyiz. Çoğu zaman ihmalkarlıktan dolayı bu mescitler yıkılmış, içindeki yüzlerce nadide eser talan edilmiştir. Dönemin CHP’si asırlık kültür hazinemizi bir gerilik numunesi olarak kabul etmiştir. Ecdat mirasının kati bir tasfiyeye tabi tutulması gerektiğini kendileri ifade etmiştir" diye konuştu.

"Çapulcularla kol kola yürümedikleri için sanatçılarımızın nelerle tehdit edildiğini iyi biliyoruz"

İslam sanat eserlerinin de bu anlayıştan nasibini aldığını vurgulayan Erdoğan, "Gelenekli sanat dallarımız yerine belli bir ideolojiyi yansıtan sanat dalları ikame edilmeye çalışılmıştır. Sanat ve sanatçı kavramı sığ bir biçimde değerlendirilerek sanat yalnızca çağdaş sanatlardan ibaret görülmüştür. Asırlardır bu topraklara ait birçok sanat dalına maalesef hiçbir değer vermemek suretiyle yok farz etmişlerdir. Kendi mecrasında bir şeyler yapmaya çalışan sanatçılarımız da ötelenmiş, dışlanmış adeta ademe mahkum edilmiştir. Bu tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit oluyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan, bunların diktasına boyun eğmeyen sanatçılarımıza yönelik en şiddetli saldırılar bunlardan geliyor. Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçılarımızın nasıl hedef gösterildiğini gayet iyi biliyoruz. Çapulcularla kol kola yürümedikleri, vandallığa, sokak terörüne prim vermedikleri için sanatçılarımızın nelerle tehdit edildiğini iyi biliyoruz. Atalar ‘can çıkan huy çıkmaz’ diyor. Bunlar da kötü huylarından vazgeçmiyor, milletimizden yedikleri onca şamara rağmen bir türlü akıllarını başlarına toplamıyorlar" şeklinde konuştu.

"Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için bölgeye giden sanatçılara yönelik yapılan eleştirileri de hatırlatarak, "Gezide yaptıklarına Zeytin Dalı Harekatı’na destek için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. O zaman sanatçılarımız nasıl linç ettilerse, bugün de aynı ahlaksızlığı, haydutluğu sergilediler. Sanatçılarımızın Mehmetçiklerimize moral vermesine dahi tahammül gösteremediler. Günlerce içlerinde biriktirdikleri kin, nefret ve husumeti gazete köşelerinden, sosyal medya hesaplarından ortalığa boca ettiler. Sırf milli bir duruş sergilediler diye o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından hiçbir farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir. Kendi küçük kabilelerinden olmadığı sürece ne bir sanatçının, ne bir sanat eserinin bunların gözünde kıymeti vardır. Kabile üyeleri hangi suçu işlerse işlesin sonuna kadar sahip çıkarlar. Bunların gözünde vatana ihanet etsen bile menfaat grubuna ihanet etmediğin sürece makbulsün. Nitekim bölücü terör örgütüne destek veren, Türkiye düşmanı çevrelere taşeronluk yapan sözde sanatçıları hala baş tacı etmelerinin yegane sebebi de budur" ifadelerini kullandı.