HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 21:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali’ne karşı CHP’li milletvekillerinin tavrını eleştirerek, “CHP’nin bir tane milletvekili Mersin’de gösteri yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali’ne karşı CHP’li milletvekillerinin tavrını eleştirerek, “CHP’nin bir tane milletvekili Mersin’de gösteri yapıyor. Ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın. Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yok. Nerede hayırlı bir adım atıyorsam bunlar orada. Niye? Şerrin temsilcileri olması lazım ya, bunlar şerrin temsilcisi” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli AK Parti 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Erdoğan, Akkuyu’da nükleer elektrik santralinin temelinin atılmasına değindi. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’nu tek başına karşılayacak santralin temelinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte atıldığını hatırlatan Erdoğan, “Akkuyu Nükleer enerji Santrali ile Türkiye’yi nükleer enerji kullanan ülkeler ligine taşıyoruz. İnşallah şuandaki nükleer enerji potansiyelimizin yüzde 10’nu buradan karşılayacağız. İnşallah bundan sonra bir ikinci etabı var. Onu da Japonlar ile sözleşmemizi yaptık adımı atacağız. Üçüncüsünün de hazırlıklarını yapıyoruz görüşmeler devam ediyor. Bunun ilk reaktörünü 2023 yılında devreye alacağız bu yatırım ile daha ucuz ve daha temiz gerçek anlamda çevreci bir enerji kaynağı ile tanışmış olacak. CHP’nin bir tane milletvekili Mersin’de gösteri yapıyor. Ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın. Neyin gösterisi? Ya bunların işi gücü bu ya. Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yok. Nerede hayırlı bir adım atıyorsam bunlar orada. Niye? Şerrin temsilcileri olması lazım ya, bunlar şerrin temsilcisi. Biz enerji sepetimizi dengeli bir hale getirirken bir taraftan da dış ticaretteki açığımız petrol ve doğalgaz kaynaklı sıkıntıları bir nebze olsun inşallah çözmüş olacağız. Diğer tüm konuda olduğu gibi bu meselede de ana muhalefet partisinin, direncine, tepkisine ve çelmelerine muhatap olsak da inşallah Akkuyu santralini hedeflediğimiz şekilde 2023 yılına kadar faaliyete geçireceğiz. Onlar istemese de onlar Türkiye’yi şikayet etse de biz milletimize ilk günkü aşk ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu tür utanmazlara rağmen Türkiye’yi büyütüp, muasır medeniyetler seviyesine yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan kongre sonrası mevcut Başkan Necip Filiz tek liste halinde yapılan seçimde güven tazeledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın kızının EGS Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen nikah törenine katıldı. Kısa bir süre burada kalan Erdoğan daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldı.

Görüldüğü yerde müdahale edilecekGörüldüğü yerde müdahale edilecek
Yunanistan işgale hazırlanıyor! Yunanistan işgale hazırlanıyor!
Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandıEskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz

Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.