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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun bedelini ödersiniz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 13:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomide aktif rol oynayanlar, finans sektörünün içinde olanlar, eğer Suriye’deki bu gelişmeleri kalkıp bahane ederek buradan ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsanız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomide aktif rol oynayanlar, finans sektörünün içinde olanlar, eğer Suriye’deki bu gelişmeleri kalkıp bahane ederek buradan ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsanız. Yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz, bedelini ödersiniz" dedi.
Başkentray açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeleri anlatarak Türkiye’de, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek ekonomik terör estirmeye çalışacakların bedelini yeri geldiğinde ödeyeceklerini kaydetti.

"Yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz, bedelini ödersiniz"
Türkiye’nin yola emin adımlarla devam ettiğini kaydeden Erdoğan, "Ekonomide aktif rol oynayanlar, finans sektörünün içinde olanlar, eğer Suriye’deki bu gelişmeleri kalkıp bahane ederek buradan ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsanız. Bunları da gayet iyi biliyoruz, yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz, bedelini ödersiniz. Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı, işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur. Türkiye’nin son birkaç ayda yaşadığı hadiselere baktığımızda karşımıza şöyle bir manzara çıkıyor, ülkemizin 2017 yılı büyümesi tüm uluslararası tahminleri alt üst ederek yüzde 7,4 olarak açıklandı. İhracatımız 36 milyar dolardan 160 milyar dolara, tüm zamanların rekorunu kırdı. Turizmde yeni sezonun çok parlak geçeceğine dair pek çok emare var. Rusya ve İran ile bölgemiz açısından çok önemli bir zirve gerçekleştirdik. Mersin Akkuyu’da 22 milyar dolarlık bir nükleer güç santralinin temelini attık. Bu birilerini rahatsız ediyor. İhracatımıza 6 milyar dolarlık katkı yapacak, ithalatımızı 12 milyar dolar azaltacak 135 milyar liralık yatırım teşvik bedellerini sahiplerine teslim ettik. Böylece olumsuz değerlendirmelerin en önemli bahanesi olan cari açığın düşürülmesine yönelik çok ciddi bir adım atmış olduk. Yatırım ortamının iyileştirmesine yönelik çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Neredeyse her gün savunma sanayinde çok önemli başarıların haberlerini alıyoruz" diye konuştu.

"Artık sabrımız kalmadı"
Kanal İstanbul’un ihalesinin süratle yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Artık sabrımız kalmadı, İstanbul’un dev kanal İstanbul’un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. Son Boğaz’daki kaza bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Daha bekleyemeyiz. Bu ihalenin süratle yapılması lazım" ifadelerini kaydetti.
Erdoğan’ın konuşmasının ardından Meclis Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım, Bakan Ahmet Arslan ve diğer protokol üyelerinin sahneye gelmesiyle Başkentray’ın açılışı yapıldı.

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