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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bütçe Kanunu ile  Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanununu onayladı 

POLİTİKA HABERLERİ | 29.12.2017 10:54 | Son Güncelleme 5 saat önce

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 7066 sayılı "2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile 7067 sayılı "2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nu Anayasanın 89'ncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'ncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onayladı. Kanunlar, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

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