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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyüme rakamları) İşsizlikle mücadelede işsizler ordusunu ortadan kaldırıp da 1 milyonu aşkın işsizi iş sahibi yapmak, taşeronlar noktasında bu insanlara kadro vermek, bunlar büyümenin en önemli işaretleri."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 00:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyüme rakamları) İşsizlikle mücadelede işsizler ordusunu ortadan kaldırıp da 1 milyonu aşkın işsizi iş sahibi yapmak, taşeronlar noktasında bu insanlara kadro vermek, bunlar büyümenin en önemli işaretleri."


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