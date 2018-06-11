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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyüme rakamları) Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyüme rakamları) Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam"


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