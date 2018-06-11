Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümesine ilişkin, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz."

