Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz (4)

Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " (Yabancı öğrenciler) Yakında hem öğrenciler hem mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Final Programı"na katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bizim iş yapma konusunda değil; ama yaptığımız işin icmalini tutma ve sonrasında takibini yapma konusunda ciddi bir eksikliğimizin olduğunu kabul etmek durumdayım. Eskiden beri ülkemizde 100 binlerce misafir öğrenci eğitim-öğretim görmüş ve bunlar ülkelerine dönmüşlerdir. Bizim ilk dönemimizde dahil bu öğrencilerle eğitim-öğretimleri sonrasında ilişkileri devam ettirecek bir mekanizma kurulmamıştır. Misafir öğrenci sayımız bireysel irtibatla takip edilemeyecek kadar çoktur" dedi. "İLK BEŞ ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neredeyse her ülkesinden öğrenciye sahibiz. Hedefimiz ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. Böylece dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk beş ülke arasına gireceğiz. Hedefimiz budur" ifadesini kullandı. "Biliyorsunuz Türkiye son yıllarda FETÖ terör örgütünün darbe girişimi dahil pek çok saldırısına maruz kaldı" diyen Erdoğan, "FETÖ'nün en çok üzerinde durduğu konulardan biri de yurtdışından gelen öğrenciler, yani daha teşbih, sizlerdiniz. Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada İslam'ın ve Türkiye'nin düşmanı bu terör örgütünün istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz" şeklinde konuştu. "FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İSTİLASI ALTINDA" Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Az önce Arnavutluk'tan Sabahattin Zaim Üniversitesi'ndeki kızımızı dinlerken çok duygulandım. Çünkü Arnavutluk maalesef işte o FETÖ terör örgütünün istilası altında. Tabii görüşmelerimiz oluyor. Er veya geç orada da onların o müstevli hareketini çökerteceğiz. Her geçen gün orada mesafe alıyoruz. Ve Maarif Vakfımız Arnavutluk'ta okulları teslim alma sürecini devam ettiriyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız öğrenci seçimine çok objektif ve adil kriterler getirdi. Maarif Vakfı'mız özellikle Afrika'da, bunun yanında biraz da yavaş da olsa Balkanlar'da yürüttüğü faaliyetlerle mahallinde eğitim öğretim konusunda önemli mesafe kat etti. Vakfımızın kısa sürede hayata geçirdiği projelerle sadece Afrika'da 10 bin öğrenciye eğitim öğretim veriyor olmasını önemli görüyorum. Yunus Emre Enstitüsünüz dünya çapında sayıları 55'e ulaşan Türk Kültür Merkezi ile çok güzel faaliyetler yürütüyor. Esasen hepsi de birbiriyle ilişkili olan faaliyetleri inşallah yeni dönemde çok daha koordineli, çok daha yakın iş birliği içinde ve sürekli çıtayı yükselterek sürdüreceğiz." "BİZ SİZE NE YAPTIK?" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Fransa var ya. Bunlar Afrika'yı az mı sömürdüler? Sadece bu Fransızlar, tabii halkı tenzih ederim, Cezayir'de bunlar 5 milyon insanı katlettiler. Bunlar Libya'da aynı şeyi yaptılar. Ruanda'da 10 binleri, 100 binleri katlettiler, Fransızlar. Ama Türkiye'ye karşı son dönemde yaptıklarını görüyorsunuz. Biz size ne yaptık? Bizimle alıp veremediğini ne? Güçlendiğimizden rahatsız oluyorsanız, isteseniz de istemeseniz de güçleneceğiz. Dürüst, samimi olduğunuz sürece biz de size karşı dürüstüz. Ama dürüst olmazsanız kusura bakmayın gereği ne ise onu yaparız" ifadelerini kullandı. "KORKU ATMOSFERİNİN İÇİNDE YAŞIYOR" "Dünyada hemen hemen bütün ülkeler bir korku atmosferinin içinde yaşıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü beş daimi üyeden çok korkuyor çok çekiniyorlar. Ama biz inandığımızı inandığımız gibi söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Halbuki şuanda 196 ülkeye diyoruz ki; 'senin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olma hakkın yok mu?'" diye konuştu. "NASIL İŞ BU?" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde halkı Müslüman olan bir ülkenin olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl iş bu? Biz adalet istiyoruz. Birleşmiş Milletler adaleti tesis için kuruldu; ama şuanda böyle bir yaklaşım var mı? Yok. Biz bunu aramaya devam edeceğiz. Biz insanlığın adaletini arıyoruz. Bunu er veya geç inşallah yakalayacağız. İnşallah belki hemen değil; ama bir gün mutlaka dünya mazlumlarının adalet talebinin yerine geldiğini göreceğiz. Bize düşen o güne kadar mücadeleyi kesintisiz sürdürmektir" dedi. GENEL SAĞLIK SİGORTASI "Türkiye dünyadaki en gelişmiş genel sağlık sigortası ve sağlık hizmeti sistemine sahip ülkedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize gelen tüm misafir öğrencilerimiz artık eskisi gibi üç ay beklemeden derhal genel sağlık sigortası kapsamına dahil olacaklardır. Eskiden kalma sigorta prim borcu olan öğrencilerimizin de gecikme faizleri silindi. Sadece ana paralarını ödeyerek bu yükten kurtulabilecekler. Bir başka önemli düzenleme de çalışma izinleri konusunda yapıldı. Eskiden misafir öğrencilere çalışma izni verilmiyordu. Bir süre önce bu konuda hazırlıklara başladık. İnşallah yakında hem öğrenciler hem de mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz. Tek milletiz dedik ya, kardeşiz dedik ya. Öyleyse gereğini yapacağız" şeklinde konuştu.