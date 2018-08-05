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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor.

Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK-Can EROK-İSTANBUL,(DHA)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor (1)
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