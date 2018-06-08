Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptıklarına dair iddiaları nedeniyle açtığı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam 197 bin lira tazminata mahkum edilmesine ilişkin, "Şahsımı ve aile bireylerimi Man Adası'na para kaçırmakla itham eden Kılıçdaroğlu iftirasının cezasını ilk derece mahkemede buldu." dedi. Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na ilişkin kendilerinin bir park projesi olduğunu söylediği ve telefonlarının dinlendiğini iddia ettiğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Türkiye'de telefonu en çok dinlenen kişi benim. Bu Feto takımı burada olduğu zamandan tutun, bütün hepsi dinliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir projesi varsa bu projeyi bugüne kadar niye açıklamadı? Sayın Kılıçdaroğlu ne anlar projeden." diye konuştu. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığını anımsatan Erdoğan, "SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığı zaman Allah aşkına hastanelerimizin hali neydi? Sen bu kadar projeye yönelik kabiliyeti olan bir insansan niçin genel müdür olduğun zaman bir tane, iki tane şöyle doğru dürüst bir hastane ortaya koymadın? Niye? Bunlar proje insanı değil. Bunlar projeden anlamaz, proje bizim işimiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şehir hastanelerinin, belediye başkanlığı döneminden beri idealleri arasında olduğunu söyledi. Bu hastanelerin işlevlerine değinen Erdoğan, "Niçin benim insanım ta buradan Cleveland'a gidecek? Onlar buraya gelsin, Avrupalı buraya gelsin. Bizim tek derdimiz var, hakikaten kalifikasyonu yüksek, kariyer sahibi doktorlarımızın sayısını artırmak. Biz onları artırdığımız zaman inşallah bu hastanelerin müşterisi çok daha fazlasıyla artacak." değerlendirmesini yaptı. Halihazırda bile vatandaşların bu hastanelere geldiği zaman mutlu olduklarını anlatan Erdoğan, "Gidiyorum, gözleri doluyor. 'Ey Tayyip'im sen bu hastaneleri yaptın ben şimdi köyden ne davarımı sattım, ne bileziğimi sattım, geldim, buraya para vermeden yattım' mesele bu. Bizim derdimiz 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Sağlık diyorsak, işte mutluluk diyorsak bu." açıklamasında bulundu. Kendilerinden önceki dönemde hastanelerde cihaz sıkıntısı yaşandığını söyleyen Erdoğan, şimdi bu sıkıntıların aşıldığını bildirdi.

Göreve geldiklerinde birkaç çürük ambulansın çalıştığını, şimdi ise hepsinin pırıl pırıl olduğunu anlatan Erdoğan, uçak, helikopter ve paletli ambulansların da hizmette olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları Bay İnce neyine anlatacaksın? Bunları nasıl görmemezlikten gelirsin? Biz bu süreçte 5 bin ambulansı sağlık örgütümüzün içerisine dahil ettik. Yapıyoruz ve yapacağız. Mutluluk bu, huzur bu. Yani halk kendisini yönetene güvenecek." sözlerine yer verdi. - "Sürekli yurtlar yapıyoruz" Ücret politikalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldığını anımsatan Erdoğan, göreve geldiklerinde 45 lira olan öğrenci bursunun şu anda 450 lira olduğunu aktardı. Erdoğan, "Şu anda biz yurt yapımında da 'durmak yok yola devam' diyoruz, sürekli yurtlar yapıyoruz çünkü öğrencilerimizin gerçekten kaldıkları yerdeki maliyetlerini bizim düşürmemiz lazım." dedi. Yurtlarda yer bulamayan öğrencilerin mecburen özel sektöre ait apartman veya evlerde kaldıklarına işaret eden Erdoğan, yoğun bir şekilde Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak bu çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Lisans üstü ve doktora öğrencilerine lisans öğrencilerine göre daha yüksek para verdiklerini dile getiren Erdoğan, yurtlarda da 600 binin üzerinde öğrenciyi barındırdıklarını ifade etti. - "Ne kadar tazminat kazandığımızın hesabını tutamaz oldum" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Man Adası ile ilgili iddialarına ilişkin açılan tazminat davasında mahkemenin mahkumiyet kararı verdiğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tür iftiraları çok çirkin bir iftiraydı, bu da adalet duvarına çarptı. Şahsımı ve aile bireylerimi Man Adası'na para kaçırmakla itham eden Kılıçdaroğlu iftirasının cezasını ilk derece mahkemede buldu. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nu bu iftiraları sebebiyle toplamda 197 milyar tazminata mahkum etti. Siyaset yapmak ile haysiyet cellatlığını birbirine karıştıran bu zatın, ne kadar tazminat kazandığımızın hesabını ben artık tutamaz oldum. Bugüne kadar çok tazminatlar bu noktada aldım. Bu partinin cumhurbaşkanı adayı da geçenlerde tüm milletvekillerini biliyorsunuz hırsız olmakla itham etti. Bir boyacı diyor ki 'Parlamentodaki bütün milletvekilleri hırsız.' Şimdi kendisi de buna katılıyor, biliyor musunuz? Şimdi 'Parlamentodaki bütün milletvekilleri hırsız' dediği zaman bu senin genel başkanını da kapsıyor, seni de kapsıyor. Demek ki sen de hırsızsın, o da hırsız, eğer kabul ediyorsun. Parlamento gibi bir kutlu mekanın mensuplarını böyle bir iftira ile veya böyle bir ithamla boyacı sandığı başındaki kişinin söylemesiyle kabullenmek olabilir mi? Şu anda bir defa bizim arkadaşlarımız hepsi dava açıyorlar. Bu davayı açmak suretiyle, tabii Muharrem İnce burada nereye varır ben bilemem ama hırsızlık ithamı karşısında iftira etmek, yalan söylemek, gerçekleri çarpıtmak bunların tabii iliğine kadar işlemiş vaziyette. Her seferinde yargıda boylarının ölçüsünü almalarına rağmen akıl almaz bir yüzsüzlükle, aymazlıkla, pişkinlikle yine buna devam ediyorlar."

Davaların açıldığını ancak yargının ne karar vereceğini bilemediğini dile getiren Erdoğan, "Hırsızlık ithamının ben ciddi bir cezayı müeyyidesi olduğunu biliyorum. Onun için buradan da gerekli cezayı alacaklarına da inanıyorum." yorumunu yaptı. - "Yeni sistem Türkiye'ye ne kazandıracak?" Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Yeni sistem Türkiye'ye ne kazandıracak?" sorusu da yöneltildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirilerine değinen Erdoğan, "Yeni sisteme girişimizin en önemli sebebi Cumhur İttifakı'yla ayrımı bir kenara koyalım, bir bütünlük, bir bütünleştirme bunu başaralım ve devlet yönetimine seri anlamda bir üretim getirelim çünkü eğer parlamentonun çalışması ağır olursa, yasa üretmede parlamento ağır giderse siz de yürütme olarak ne yapamıyorsunuz? Maalesef seri üretimde daha hızlı bir çalışmayı ortaya koyamıyorsunuz." ifadelerini kullandı. "Cumhurbaşkanı yasa yapacak." diye saptırmalar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Bir defa cumhurbaşkanının yasa yapma yetkisi yok. Cumhurbaşkanı sadece kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini almış oldu. Bununla beraber yasa noktasında atacağımız adımlar konusunda parlamento bize müsaade etmedikçe bizim herhangi bir şey yapmamız da mümkün değil. Onun için belli bir sürede belli bazı çalışmaları yapma konusu ki o da bizim için tabii özellikle yemini yaptıktan sonra orada bir 10-15 günlük süreç bizim için önem arz eden bir süreç. O da nedir? Devletin üst düzeyde Cumhurbaşkanlığı katında yapılandırılması sürecidir, onu yapılandıracağız. Bu yapılandırma süreci içerisinde de bizler bir defa 16 Nisan kararlarıyla milletimiz eski sisteme son verdi. Şimdi yeni sistem bu 24 Haziran seçimiyle beraber sinyali alacak."

- "Kimin hangi göreve geleceği konusunda ekibimizle çalışıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemde kimin hangi göreve geleceği konusunda ekibiyle çalışacaklarını ve ardından bu kişileri tanıtacaklarını aktardı. Erdoğan, yeni sistemde milletvekillerinden bakan olarak görevlendirme yapılmasının partinin Meclisteki sandalye sayısında azalmaya yol açacağına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Burada parlamentodan milletvekili alabilirsiniz, alırsınız ama bir defa o arkadaşımızın yeri boşalmış olur. Yani bir milletvekilliğini kaybedersiniz. İkiyse ikiyi, üçse üçü kaybedersiniz. Onun için daha çok ağırlıklı olarak dışarıdan bu kabineye elemanlar almak bizi bu noktada daha da rahatlacaktır. Parlamentonun sayısı biraz da bunu belirleyecek çünkü burada eğer güçlü bir Meclis kurabilirsek şu anda bizim meydanlardaki önemli sloganımız 'güçlü Meclis, güçlü hükümet'. Bunu bir defa bizim başarmamız lazım. Şimdi güçlü Meclis olması halinde o zaman bizim güçlü hükümet kurmamız da daha rahat olacaktır. Bu da tabii Cumhur İttifakı'nın bir yerde bize sağlayacağı bir imkandır."