Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız." dedi. Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk'ün ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. "Hiç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nereden çıktı ya da -birtakım isimler dile getiriyor- AK Parti'ye bir tuzak mı diye düşündünüz mü?" sorusu üzerine Erdoğan, bunların hepsini en başta A'dan Z'ye düşünerek bu adımı attıklarını söyledi. Dünyayı yeniden keşfetmediklerini belirten Erdoğan, "Tayyip Erdoğan da dedim ya çırak değil." ifadesini kullandı. Erdoğan 11,5 yıl başbakanlık, daha sonra 3,5 yıl da cumhurbaşkanlığı yaptığını hatırlatarak, dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tamamını gezip dolaşan bir lider olduğunu vurguladı. "Dolayısıyla nerede ne var, kim var, orada sistem nedir, nasıl çalışıyor? Bunları tabii biliyoruz ve gittiğimiz yerlerde de bunların hepsiyle görüşüyoruz." diyen Erdoğan, yerel modeller ve merkezi yönetimlerde sistemin ne olduğunu gördüğünü ve bildiğini anlattı.

Başkanlık sistemiyle ilgili daha önce katıldığı bir televizyon programında "gerekli olduğu" şeklinde bir açıklaması olduğunu anımsatan Erdoğan, bunun kendisiyle başlayan bir süreç olmadığına dikkati çekti. Merhum Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in de bu sistemi savunduğunu dile getiren Erdoğan, "Hatta hatta Türkeş de savundu, Erbakan da savundu fakat birileri daha sonra oradan, o çarktan gelenler bile sonra bunu reddetmeye başladılar. Halbuki oradan gelen bir anlayış bu." ifadelerine yer verdi. Dünyada da bu sistemi şu anda uygulayanların netice elde ettiğini söyleyen Erdoğan, "Ama şunu görmemiz lazım: Bu sistem bir koalisyon sistemi değildir. Aslında koalisyondan ayıklanma sistemidir bu. Şimdi 50+1 bir bakıma böyle görünüşte zor da olsa daha sonra işi ne yapacak, bu netleştirecek. Halk burada artık kendini belli bir yere doğru bir defa kararını verip sevk edecek." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçmişten bugüne koalisyon hükümetlerinde hiçbir netice alamadığını, tam aksine hep geri gittiğini kaydetti.

Kendi dönemlerinde ise hiç koalisyon hükümeti olmadığı için sürekli irtifa kazandıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bundan sonra aynı eskiye dönmeyelim, o koalisyon dönemlerinin darbesini yemeyelim istiyoruz. Bu adımı şu anda kararlı bir şekilde atalım istiyoruz. İnanıyorum ki bu seçimde inşallah başkanlığı almamız, parlamento da Cumhur İttifakı olarak güçlü bir yere ulaşmamız halinde bizim Türkiye'yi nasıl uçuracağımızı sadece milletimiz değil, dünya görecek. Bunu her alanda görecek." - "İttifakta böyle bir yanlış olmaz" "Bahçeli'nin de katılacağı bir ortak miting yapmayı düşünüyor musunuz? İttifak nasıl gidiyor?" sorularının yöneltilmesi, ardından "MHP tabanından oy alamayacakları'' yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Her şeyden önce biz Cumhur İttifakı olarak gönlüm birlikte miting... Hiç olmazsa İstanbul, Ankara gibi önemli bazı illerimizde miting yapsak çok daha isabetli olabilir ama burada bir zorlamayı gündeme getirmek gereksiz. Biz sadece teklif yaptık ama şimdi kendileri de herhalde bunu sadece kendileri olarak yapmayı planlıyorlar. Bizim de burada daha fazla ısrar etmeye gerek yok. Kendilerinin yapacağı mitinge saygı duyarız. Aynı şekilde biz de tabii kendi yapacağımız, bu hafta Ankara mitingimiz var, önümüzdeki hafta İstanbul mitingimiz var."

Erdoğan, bunları yaparken ilçe mitinglerinin de olacağını, Ankara ve İstanbul'un ilçelerinde de mitingler yapacaklarını aktardı. Bu yarışı çok sıkı tutmalarının nedenini özellikle en ufak bir suistimale veya sıkıntıya fırsat vermemek olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "(MHP'den oy alıyor mu, almıyor mu?) Bizim bunu bir defa konuşmamızı bile ben doğru bulmuyorum. Niye? Hedefimiz bizim MHP tabanından oy almak veya oraya yönelmek; böyle bir şey değil. Zaten biz neler yapacağımızı anlattığımız zaman halkımız, vatandaşımız ne yapacaktır; iradesini o istikamette yönlendirecektir. Ama biz şu anda Cumhur İttifakı'nın içerisinde ben kalkıp, 'Ortağımdan nasıl oy alabilirim' diye bunun hesabına girersem, bu yanlış olur. Biz onun hesabına gireceğimize, diğer siyasi partilerin tabanından nasıl oy alırız, onun hesabını yapalım. Yapmamız gereken odur. Arkadaşlarıma da ben bunu telkin ediyorum. Bırakın siz 'MHP'nin tabanından nasıl oy alırız?' Geçin o işi. Diğer siyasi partilerin tabanından nasıl oy alırız, bunun üzerinde oynayın çünkü öbür tarafta biz bir ittifak kurmuşuz. İttifakta böyle bir yanlış olmaz."

- "Devleti şirket gibi yönetmek" Erdoğan programda, "Kabinenizi oluştururken MHP'ye de sıcak gelebilecek kökenli isimler olabilir mi, buna dikkat edecek misiniz?" sorusunu da yanıtladı. Böyle bir durumun da yine bir nevi koalisyon mantığı anlamına geldiğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Şimdi bu yetkiyi yeni düzen kime veriyor? Cumhurbaşkanına. Şimdi Cumhurbaşkanı olarak biz de tabii en ideal kabineyi, kurulları, ajansları nasıl kuracağımı, bunun çalışmasını tüm mesai arkadaşlarımla beraber şu anda yürüttüğümüz çalışma arkadaşlarımla oturacağız, konuşacağız ona göre inşallah en ideal olanına, bu işi en başarılı şekilde yürütecek olan, Türkiye'ye yakışan bir kabineyi inşallah oluşturmuş olacağız." "Teknokratlar kabinesi gibi mi?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları dile getirdi: "Ben bir defa bir teknokratlar kabinesi asla düşünmem. Niye? Çünkü biz bürokratik oligarşiden çok çektik. Benim bir ifadem vardır her zaman; devleti şirket gibi yönetmek. Eğer bunu başarırsak, biz netice alırız. Şu anda birçok dünya ülkesine baktığımız zaman piyasadan gelen insanlar belli yerlere yerleşiyor. Bizim için de burada özellikle böyle bürokratik oligarşi içerisinde yoğrulmuş, orada tamamen erimiş, bitmiş değil. Siyasi vizyon sahibi olacak. Ama hakikaten adeta bir şirket yönetir gibi işi yönetebilecek kabiliyete sahip, üretken, vizyon sahibi bir kabine. Sonuç odaklı olacak."

- "Şu anda işte bu ittifakla zaten baraj maraj kalmadı" Millet İttifakı'nın hedefinin "güçlü parlamenter sistem" olduğu hatırlatılarak, Kılıçdaroğlu'nun bunu "darbe hukukundan arındırılmış, parlamentonun güçlü olduğu, yüzde 10 seçim barajı olmayan bir yapı" olarak tanımladığının belirtilmesi üzerine Erdoğan, şöyle dedi: "Bir defa şu anda işte bu ittifakla zaten baraj maraj kalmadı. Öyle mi? Bunu niye konuşuyor ki? Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi artık 16 Nisan ile farklı bir süreç başladı. Bu farklı süreçte ne var? İşte ittifaklar var. Şimdi bu ittifaklar içerisinde diyelim ki bizim ittifakımız, Cumhur İttifakı içerisinde baraj sorunu diye bir şey var mı? Kalmadı. Yani burada MHP için de böyle bir sorun söz konusu değil, bizim için de böyle bir sorun söz konusu değil. Peki Millet İttifakı diye ortaya çıkanlarda böyle bir sorun var mı? Onlarda da böyle bir sorun yok. Niye? Hiç belki çok çok düşük oy alma durumunda olan parti diğerine sığınarak, o da çıkma şansına sahip olacak. Ama sayısı az olur, çok olur ayrı bir konu. Ama burada sadece HDP böyle bir ittifakın içinde yer almadığı için, o kendi gayretiyle, kendi şansını tanımak suretiyle burada barajı aşar veya aşmaz. O onun sorunu. Dolayısıyla da şu anda zaten bu oluşturduğumuz yeni yapı bu sorunu ortadan kaldırıyor. Temenni ederiz ki bundan sonra da yine bu süreci biz aynı şekilde işletir ve artık gündemden bunu tamamiyle düşürmüş oluruz."

- FETÖ ile mücadele Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin nasıl ilerlediğine yönelik soru üzerine bu konudaki değerlendirmelerini aktardı. Erdoğan, şunları kaydetti: "FETÖ terör örgütüyle ilgili mücadelede bizim 15 Temmuz gecesinin sıcaklığı neyse şu anda da biz aynı sıcaklık içerisinde bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir defa KHK'lerle bu süreç aynen devam ediyor ve biz asla buradan taviz vermeyeceğiz. Çünkü bunlar milleti böldüler, milleti parçaladılar. Bu milleti bölen, parçalayan FETÖ terör örgütüne asla cezaevinde olanlar zaten belli. Ağırlaştırılmış alanlar, müebbet alanlar, uzun yıllara sari ceza alanlar; bunların hepsi içeride. Tabii bu arada kaçanlar var, onları da kovalıyoruz. Bazılarını kaçtıkları yerde yakalayıp, oradan alıp geliyoruz. Bu mücadele bu şekilde devam ediyor. Şimdi tabii burada Adalet Bakanlığının bir çalışması var, o da yıl sonuna kadar bu davaların büyük bir kısmını bitirmek. Öyle bir gayretin inşallah içerisindeyiz fakat tabii Amerika kalkıp da şunu yapmıyor? Nedir o? Yani FETÖ terör örgütünün başını bize teslim etmiyor. Bu da tabii 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerimizi bizim ciddi manada etkiliyor."