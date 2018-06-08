Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç'un Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı görevine seçilmesine ilişkin, "Ali Bey'in teknik ekiple, bütün futbolcularla atılacak adımlarla isteriz ki güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın." dedi. Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Programda bir soru üzerine Erdoğan, 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı hatırlattı. O gün çok önemli bir şey söylediğini belirten Erdoğan, "Eğer, bu bir sorunsa benim sorunumdur ama şunu unutmayın; Türkiye'de sadece Kürt'ün sorunu yok, Türk'ün de sorunu var, Boşnak'ın da Laz'ın da hepsinin sorunu var." ifadesini kullandı. Erdoğan, şimdi bu sorunların değil, terör sorununun olduğunu vurguladı. Bu terör sorununun baş aktörünün PKK olduğuna işaret eden Erdoğan, "Şimdi biz, terör sorunuyla mücadele ediyoruz. Bu terör sorununu sıfırlayana, ortadan kaldırana kadar, son teröriste kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu. Diyarbakır mitinginde karşısındaki 40 bin kişiye "Artık Kürt sorunu yoktur." dediğini anımsatan Erdoğan, bu konuşmasını herkesin alkışladığını ifade etti.

"Ret politikalarını kim kaldırdı? Biz kaldırdık. İnkar politikalarını kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Baskıcı politikaları kim kaldırdı? Biz kaldırdık." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi öz dilinde eğitim öğretimi alma imkanını kim getirdi? Biz getirdik. Kürt kardeşlerimizi çok aldattılar. Kendi devletine onları düşman hale getirdiler. Şimdi ben diyorum ki ey benim Kürt kardeşim, seni kendi devletine düşman hale getirenlere karşı tavrını koy, bu oyuna gelme. Diyarbakır'da 6-7 Ekim'de 53 tane Kürt evladımızı öldürenler, senin siyasi temsilini alabilecek kişiler olamaz. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde ağlatılan o Kürt anneler, unutma ki senin annen. Onların kızlarını Kandil'e kaçıranlar kimler? PKK terör örgütü. Bunlar mı sizin temsilciniz olacak? İşte 24 Haziran bunlara gerekli dersi, cevabı verme günüdür. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak size 'kardeşlerim' olarak hitap ediyorum. Niye? Çünkü benim Rabbim bizi kardeş olarak yarattı. 'Müminler kardeştir' buyuruyor Rabbim. Madem ki müminler kardeştir, o zaman kardeşliğimizin gereğini yerine getirelim. Yunus'un diliyle de birbirimizi sevelim. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevelim."

- "Kenetlenirsek, bu milleti kimse bölemez" Ayrımcılığa gidilmemesi gerektiğini anlatan Erdoğan, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak, Roman ayrılığının olamayacağına dikkati çekti. "Eğer biz, birbirimizi sever kenetlenirsek, bu milleti kimse bölemez." diyen Erdoğan, "Rabia" işaretini hatırlatarak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Buna kimse 'hayır' der mi? Şu anda bunu yapıyoruz." dedi ve ırkçılığı kesinlikle reddettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil operasyonuna ilişkin ayrıntılar" hakkında bir soruya karşılık, "Artık biz, eski Türkiye değiliz. Üslerin üzerine düşen görevler var ama bunun yanında İHA'larla, SİHA'larla yaptıklarımız var. Bir de koordinatların belirlenmesinin ardından F-16'larla yapılacak olanlar var. Şimdi bir terörle mücadele süreci içerisinde kalkıp da bizler düşmana herhalde malzeme verme yolunu tercih edemeyiz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bizim stratejimiz bu olacak. Bir gece ansızın vurabiliriz." yanıtını verdi. - "İsteriz ki uluslararası bazda zorlasınlar"

"Ali Koç'un Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilmesine" ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, Ali Koç'un açık ara bir başarı elde ettiğini hatırlattı. Koç'u tebrik ettiğini belirten Erdoğan, "Yeni dönemde onun da artık bu beklenen başarıyı ortaya koyması lazım. Çünkü sadece Fenerbahçe'nin ulusal bazda müsabakaları olmayacak, onun da uluslararası bazda müsabakaları olacak. Zannediyorum hocayla devam etme gibi bir şey var. Ali Bey'in teknik ekiple, bütün futbolcularla atılacak adımlarla isteriz ki güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın." değerlendirmesini yaptı. Galatasaray'ın da Fatih Terim'in kendine has üslubu ve ispatlamış olduğu bir konumuyla iyi bir noktaya geldiğini, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in tartışılmaz bir durumunun olduğunu belirten Erdoğan, Trabzonspor ve Başakşehir futbol takımlarının ulusal ve uluslararası bazda ortaya koyacağı başarının da kendilerini sevindireceğini söyledi. Spor kulüplerine başarılar dileyen Erdoğan, "Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş uluslararası bazda artık şöyle bir zorlarlarsa işin başını bunlarla biz de tabii iftihar ederiz." diye konuştu.