Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bürokratik oligarşiyi, biz şimdi bu yeni sistemle yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz. İşte bu nereden olacak? Bu, bizim bu ileri demokrasinin perde arkasındaki inşallah uygulama bu olacak. Bunu getireceğiz." dedi. Erdoğan, Kanal 7'de yayınlanan "İskele Sancak Özel" programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Dökülün sokağa" çağrısıyla, 53 Kürt vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Erdoğan, "Öldürenler kimdi? Yine Kürtlerdi. Orada 15 yaşındaki Yasin Börü şehit edildi mi? Kurban eti dağıtırken edildi. Bu öldürenler kimdi? Sizdiniz, siz öldürdünüz." diye konuştu. "Şimdi bu adam Edirne'de cezaevinde, kendine bir maske uydurdu. Oradan cumhurbaşkanı adayı oluyor." diyen Erdoğan, yasadaki düzenlemeye işaret ederek, şunları söyledi: "HDP kendisine bir başka tutukluluk veya şu, bu olmayan bir tane aday çıkartamıyor mu? Bu kadar mı bunlarda adaylık noktasında fakirlik var? Eğer bu kadar bunlar fakirse, zaten bitmişler. Bunlar mağduriyeti oynuyorlar, onun edebiyatını yapıyorlar ama benim halkım, vatandaşım bu oyunu yutmaz. Bunlar tabii şunu da düşündüler, (TRT'deki seçim konuşması) 'Büyük ihtimalle Adalet Bakanlığı bu işe müsaade etmez, bize burdan da...' Tabii, Bakan bana sorunca dedim 'Ne gerek var? Bırakın.' Çekim nasıl oluyorsa, bu defa bu yapılmalı ama inşallah bu seçimi atlatalım, atlattıktan sonra işe sade mahkumiyet engel olmamalı. Tutukluluk da bu işin engeli olmalı. Yasal hale bunu getirmemiz lazım."

"Belli başlı suçlarda yasal hale getirilecek değil mi?" sorusuna Erdoğan, "Tabii" karşılığını verdi. "Bir mağduriyet rolü çıkmasın diye siz TRT'de seçim kampanyası yapmalarına izin mi verdiniz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oradan oy devşirmek istiyorlar. Düşünün şimdi CHP'nin adayı gidiyor, onu ziyaret ediyor. Nedir bunun anlamı?" dedi. - "Arkası boş değil" "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Selahattin Demirtaş'a destek söylemlerinin" hatırlatılması üzerine Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı: "Tabii, yalnız o değil ki. Diğerlerinin yok mu? Diğerleri de aynı destek söylemlerini yapıyor. 'Bir cumhurbaşkanı adayı nasıl olur da cezaevinde kalır?' diyor. Hale bak. Şimdi bu cezaevinde kalan zatın çok daha farklı suçları olabilirdi. Ne olacak? Bunlar, bunun gerekçesi mi olacak? Ki bunlar bu işin geçmişini çok da iyi bilirler. Çok da farklı bir şekilde bunu yaşadılar. Önü açıldı mı bu işin? Yok. Şimdi burada ne oluyor da size bu terörist örgütlerin arkasında olduğu böyle bir kişi için 'Bunun önü açılsın' gayreti içerisine giriyorsunuz? Ben özellikle de halkıma, milletime şunu hatırlatmak istiyorum, biz, eğer terörle mücadeleyi hakkıyla, dört dörtlük yapacaksak, ben, bu kişilere veya örgütlere karşı 24 Haziran'da benim milletimin gerekli dersi, cevabı vereceğine inanıyorum."

"Seçim manifestonuzda 'daha çok demokrasi, daha çok özgürlük, daha çok adalet, daha çok reform' gibi vaatlerde bulundunuz. 24 Haziran'da kazandığınız takdirde bu ifadelerinizin arkasını nasıl dolduracaksınız?" sorusunun yöneltildiği Erdoğan, "Bunun arkası boş değil zaten, dolu. Nedir o? Bir defa 'daha çok demokrasi' dediğimiz zaman bundan ne anlıyoruz? Bütünüyle bu ülkede hangi inanç, hangi düşünce grubu olursa olsun bunlar istisnasız bu ülkede demokratik haklardan istifade edecektir." yanıtını verdi. - "Çukur açıldı, şimdi kapatıldı" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005'te Diyarbakır'da "Kürt sorunu beni sorunumdur." dediğini anımsatarak, son gidişinde ise "Artık Türkiye'de Kürt sorunu yoktur." sözlerine değindi. AK Parti'nin Türkiye'de inkar ve ret politikalarını, asimilasyonu kaldırdığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Artık böyle bir şey bizim ülkemizde var mı? Yok. Biz, 'milli çözüm, milli birlik, kardeşlik' dedik. Ve bütün bunlara davet yaptık ama ne yazık ki bunların hiçbirisine gelinmedi. Aslında bunların hepsi bunun arkasında. İşte çukurlar açıldı. Şimdi kapatıldı. Bitişik nizam binaların aralarında tüneller kazıldı. O tüneller tamamen yok edildi. Ve bütün bunlarla beraber o Diyarbakır'ın yıkılan saat kulesi, yakılan camiler vesaire bütün bunlar... Ve Dicle kıyısında özellikle oralar gayet güzel park bahçe haline getirildi. Şimdi tabii biz bununla beraber bir adım daha atıyoruz. Vesayetçiliği ortadan kaldırıyoruz. Gerek resmi, gerek askeri noktada atılan adımlarla şu anda bizim silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız ve köy korucularının yerine getirdiğimiz güvenlik korucularının dördü birbiriyle o kadar dayanışma, entegre içerisinde ki bunlarla beraber bölgeye huzur, barış geldi."

- "Dersini çalışmamış" Erdoğan, artık Diyarbakır Belediyesi önünde kızları kaçırılan annelerin olaylarına şahit olunmadığına vurgu yaparak, "Bu bölgelerde artık annelerin o huzursuzluğu yok. Sürekli benim yıllardır işlediğim bir konu vardır. Nedir o? Bürokratik oligarşiyi kaldıracağız. Şu anda bürokratik oligarşi yüzde 100 kalktı mı? Hayır. Ama bürokratik oligarşiyi biz şimdi bu yeni sistemle, yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz. İşte bu nereden olacak? Bu, bizim bu ileri demokrasinin perde arkasındaki inşallah uygulama bu olacak. Bunu getireceğiz." dedi. "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin 'Kürt sorunu' ifadesini kullandığının" hatırlatıldığı Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Onlara şunu sormak lazım, sizin terörle mücadele adına yaptığınız bir şey var mı? Bize bunu bir söyleyin. Terörle mücadele adına... Hatta FETÖ'yü de bir cümleyle geçiştirmişler. Var mı böyle bir şey? Yok. Daha ne konuşuyorsunuz? Sizin terör diye bir sorununuz yok bir defa ama AK Parti'nin 'terör' diye bir sorunu var. Terörle mücadele eden İsmail Metin Temel Paşa'yı afedersiniz gündemine getirip 'Geldiğim günün hemen ertesinde apoletlerini sökerim.' Yani adamın o kadar işleri var ki hemen geldiğinin ertesinde hemen apolet sökecek. O apoleti sen mi taktın da sen sökeceksin? Bu ülke bir hukuk devleti. Sen, hukuk devletinde ne zamandan beri bu işi cumhurbaşkanlarının yaptığını gördün? Ben, 3,5 yıllık cumhurbaşkanlığımda, 11,5 yıllık başbakanlığımda böyle bir adımı atamadım. Sen neye göre atıyorsun bu adımı? Bu çırak bile olamamış, diyorum ya. Bu ülkede neler oluyor, bitiyor bunlardan dahi haberi yok. Dersini çalışmamış."