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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 00:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hükümet sistemine ilişkin, "Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz. Dışişleri Bakanlığı AB Bakanlığı ile birleşiyor. Orman Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı birleşiyor. 6 Ekonomi Bakanlığı sayısı 3 bakanlığa düşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan yeni hükümet sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde, çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet ve sonuç odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Yeni sistemin detaylarına değinen Erdoğan, "Demokrasi ve Cumhuriyet'in temel esası olan güçler ayrılığını daha da güçlendireceğiz. Yasama ve Yürütme pratikte aynı gücün kontrolünde oluyordu. Hükümetten gelmeyen hiçbir teklifin geçme imkanı yoktur. Göreve geldiğimizde her alanda önemli projeler gerçekleştirdik. Sonuç odaklı olmaya önem verdik. Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik, çok çileler çektik. 'Bürokratik oligarşi' diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri, hep önümüze birer engel olarak çıktı.

"BAKANLIKLARIN SAYISI 16'YA DÜŞECEK"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu engelleri bir defa ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Kendi tarihimizi ve dünyadaki modelleri inceledik. Yeni modeli oluştururken kendi sorunlarımızı masaya yatırdık. Bizim sorunalrımzı diğer ülkelerden farklı görünüyor. Bu modele Türkiye modeli dedik. Çok eleştiri aldım. Varsın alayım. Patenti bize ait. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz. Dışişleri Bakanlığı AB Bakanlığı ile birleşiyor. Orman Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı birleşiyor. Ekonomi yönetimi sadeleşmiş oluyor, 6 olan bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz" dedi.

yenimodel

"ZAYIFLATMIYOR, GÜÇLENDİRİYOR"

Erdoğan, "Yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli. Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Yatırımların ve yatırımcıların önünü açacağız. Milli gelirin artmasıyla istihdam artacak." diye konuştu.

"ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yeni yapı, milletimizin hayal ettiği projeleri hayata geçirmek için bizlere çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak. Bu durum, bir yandan daha çok proje üretmemize ve hayata geçirmemize imkan sağlayacak, diğer yandan da küresel rekabette, ülkemizin hak ettiği konuma ulaşmasının önünü açacak." şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Başkanlık Sistemiyle adımı attığımız andan itibaren birçok olaylar var ki yoluna girecektir. Bunu şimdi açıklamam doğru değil çünkü, açıkladığım takdirde başka sıkıntılar meydana gelebilir fakat, şunun bilinmesini istiyorum; Bu ülkede halka hesabı veren bürokrat değildir, halka hesabı veren siyasetçidir.

CUMHURBAŞKANINA BAĞLI 8 BAŞKANLIK

Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor."

Erdoğan, cumhurbaşkanı yardımcı sayısına ilişkin ise, "Şu anda bu sayıyı vermek, biraz da Parlamento'daki yapıya bağlı olacak. Parlamentodaki sayı, bizim de tabii başkan yardımcılıkları noktasındaki kararımızı etkileyecektir. Bütün mesele, en ideal şekilde böyle bir yapıyı ortaya koymak ve bu ideal yapıyla da inşallah ülkemizi yönetmek." dedi.

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