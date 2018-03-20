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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çatlasanız da patlasanız da Türkiye'yi durduramayacaksınız. 2023 hedeflerine ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önünü kesemeyeceksiniz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın yükselişini engelleyemeyeceksi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çatlasanız da patlasanız da Türkiye'yi durduramayacaksınız. 2023 hedeflerine ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önünü kesemeyeceksiniz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Ok yaydan çıktı artık. Türk milleti üzerindeki asırlık külleri silkeleyerek kadim medeniyetinin inkişaf ateşini yeniden alevlendirmiştir. Bu yolda milletimizle birlikte olan, büyük Türkiye'de yerini alır. Kendisine saf olarak milletimizin karşısını belirleyen ise kaderine razı olur."

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