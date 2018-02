Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda yaptığı basın toplantısında, "Ziyaretim sırasında hem ikili münasebetlerimizi hem bölgesel konuları ele alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Ziyareti sırasında bölgesel konuların ele alınacağını söyleyen Erdoğan, "4 Afrika ülkesini kapsayacak resmi ziyaret için Cezayir’e hareket ediyoruz. Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan bu ziyaretimizin ciddi önemi haiz. Bu seyahatimde bana bakan ve milletvekillerimizle birlikte kalabalık bir iş adamı heyeti iştirak edecek. Cezayir en güçlü ticaret ortaklarımız arasında. Doğalgaz tedarikimiz bakımından 4. sırada. Cezayir ile ilişkilerimizi 2006 yılı itibariyle dostluk ve işbirliği anlaşması temelinde askeri, savunma sanayi ve kültürel alanda güçlendirmek istiyoruz. Ziyaretim sırasında hem ikili münasebetlerimizi hem bölgesel konuları ele alacağız" şeklinde konuştu.

Moritanya ve Mali’ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret

Moritanya ve Mali’ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu ve bunun tarihi bir önem taşıdığını söyleyen Erdoğan, "Kudüs Suriye ve Libya gibi konularda istişareler yapacağız. Cezayir ardından Moritanya’ya geçeceğim. Uzun zamandır bu ziyareti yapmayı arzuladım. Bu ülkemizden Moritanya’ya Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret olacak. Bu yönü ile tarihi bir önemi var. Ardından Senegal’in başkenti Dakar’a bir ziyarette bulunacağım. Daha önce Senegal’i iki kez ziyaret etmiştim. Bu ziyaret Senegal ile mükemmel düzeyde ilişkilerimizin nişanesi olacaktır. Ticari ve ekonomik işbirliğimize yeni projeler, yeni halkalar eklemeyi arzu ediyoruz. Turun son ayağında ise Mali’ye geçeceğim. Bu da Mali’ye Türkiye’den Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olacaktır. Ziyaretimin tarihi bağları canlandıracağına inanıyorum. Bizim şu an itibariyle göreve geldiğimizde 12 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz varken şu an itibariyle 41 idi, bu seyahatimiz itibariyle bunu daha da arttırma gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"İç sorunlarımızla uğraşmaktan diğer kıtalara açılma fırsatı bulamadık"

"İşadamlarımızın Afrika kıtasında giderek önemli bir rol üstlendiğini görüyoruz" diyen Erdoğan, "Müteahhitlik sektörümüz kıta çapında başarılı işlere imza atıyorlar. Her ne kadar kıtadaki tarihimiz bin yılı geçse de son bir asırda Afrikayı ihmal ettik. İç sorunlarımızla uğraşmaktan diğer kıtalara açılma fırsatı bulamadık. Son yıllarda bu ihmale son verdik. Afrika yılı ile başlayan süreci hızlandırarak devam ettiriyoruz. Karşılıklı ziyaretler ve zirveler vesilesi ile kardeşlerimizle kucaklaştık. Hamdolsun kıtanın satında Türk yatırımlarına, gönüllü kuruluşlarımıza rastlıyoruz. Bugün 5 bine yakın Afrikalı öğrenci ülkemizde eğitim görüyoruz. Turizm, eğitim, savunma gibi alanlarda işbirliğmiiz derinleşiyor. İnşallah bunu daha da ileri taşıyacağız" diye konuştu.

"FETÖ Terör örgütünün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika’da bulunduğunu görüyoruz"

FETÖ terör örgütün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika’da olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ Terör örgütünün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika’da bulunduğunu görüyoruz. Aynı şekilde örgütün kanlı yüzünü ilk keşfeden ülkeler de Afrika kıtasındadır. Çabalarımız sayesinde birçok ülke örgüt ile iltisaklı okulları kapattı. Moritanya, Senegal ve Mali bu ülkelerin başında geliyor. Ziyaret edeceğim ülkelerin hepsi de terörle mücadele etmiş veya terör tehdidi ile karşı karşıya bulunan ülkelerdir. Bunları en iyi anlayacak ülke şüphesiz Türkiye’dir. Bu anlamda güvenlik alanında işbirliğimiz gündemimizdeki diğer bir konu olacaktır. Ziyaretlerimizin ülkelerimizin için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.