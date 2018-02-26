Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’de şehitler abidesine çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de şehitler abidesine çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Cezayir’e geldi. Erdoğan, Cezayir Şehitler Abidesi’ne çelenk bıraktı ve dua etti.