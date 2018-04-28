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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyeceksin, kalkıp diktatörlüğün daniskasını kendin yapacaksın."

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyeceksin, kalkıp diktatörlüğün daniskasını kendin yapacaksın."


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan

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