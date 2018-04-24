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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'(CHP Grup Başkanvekili Özel'e) Sen bu el kol hareketini; yaptırmam ya, AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yapamazsın. Onun için bir defa haddini beleceksin. Ama bunlarda böyle bir ahlak anlayışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'(CHP Grup Başkanvekili Özel'e) Sen bu el kol hareketini; yaptırmam ya, AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yapamazsın. Onun için bir defa haddini beleceksin. Ama bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok. Dün oradaki (Genel Kurul'daki) gelişmeler gerçekten bir afet, bir felaketti."

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