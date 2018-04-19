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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde, Suriye'de gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde, Suriye'de gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı.

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