Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi MGK salonunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve çocuklarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla tek tek görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı makamını Cenk Yakın Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fatih Mintaş’a bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün özellikle genç yavrularımızla, istikbalimizin teminatı yavrularımızla Külliyemizde, milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı makamında bir aradayız. Daha nice 98 yıllara temennisiyle sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu makamlar hep gelip geçicidir. Bunlar kalıcı değildir. Bugün de Sayın Başkan Fatih’e biz bu makamı taktim ediyoruz ve şimdide Sayın Başkanımızın milletimize mesajlarını bizzat kendisinden inlemek istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamına oturduktan sonra bir konuşma yapan Fatih Mintaş, “Bu bayram dünyada var olan tek çocuk bayramıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin huzurunda bu güzel vatanı ve bu güzel bayram gününü bize armağan eden Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize ve gazilerimizi sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu onurlu makamın seçilmiş gerçek sahibi Sayın Cumhurbaşkanımıza kendim ve ülkemin çocukları adına saygılarımı sunuyor, bize bu onuru yaşattıkları için çocuk kalbimizden gelen en içten duygularımızla kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini ve çalışkan olmayı, dürüst olmayı, değerli öğretmenlerimizden, kıymetli anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Fatih’in isminin önemini belirten Erdoğan, “Benim de temennim o dur ki, gerek istikbal, gerekse istiklal mücadelemizde sizlerin çok farklı bir önemi var. Sizler milletlerin adeta dinamik gücü olan insanı teşkil ediyorsunuz. Dünyada genç nüfus itibariyle ağırlıklı bir genç nüfusa sahip olma adayı olan Türkiye’nin sizler örneklerimsiniz. Bundan sonraki süreçte hedefimiz nitelikli insanı yetiştirmek. Bu nitelikli insanı yetiştirmede sizler adaylarımızsınız. Başarınız başarımız olacak. Size inanıyor ve güveniyoruz, başarılarınızla övüneceğiz. Sizlerin gözlerindeki parıltılar benim geleceğe olan umudumu fazlasıyla artırıyor. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanımın gözündeki parıltı, özgüveniniz bana çok daha farklı güven aşılıyor” şeklinde konuştu.