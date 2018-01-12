Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanlığından yöneticiler katıldı.
ÇALIŞANLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan buradan ayrıldı. Restoran çıkışında Erdoğan çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki evine geçti.
SARIHAN DAVET ETMİŞ
Sarıhan Gusto'nun sahibi Cemal Sarıhan'ın, Boğaziçi Üniversitesi mezunları programı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çorba içmeye davet ettiği öğrenildi.
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