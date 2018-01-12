HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıya gitti

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 23:02 | Son Güncelleme 8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Ak Parti İl Başkanlığı'nda toplantıya katıldı. Erdoğan ardından Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan Sarıhan Gusto adlı ünlü çorbacıya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanlığından yöneticiler katıldı.

ÇALIŞANLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan buradan ayrıldı. Restoran çıkışında Erdoğan çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki evine geçti.

SARIHAN DAVET ETMİŞ

Sarıhan Gusto'nun sahibi Cemal Sarıhan'ın, Boğaziçi Üniversitesi mezunları programı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çorba içmeye davet ettiği öğrenildi.

Esnafı kıramadı! Erdoğan börekçiye gitti
Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiler Çorba Çorbacı Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıhan Gusto

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!

James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!

Nursel Ergin'den programı hakkında açıklama

Nursel Ergin'den programı hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Bundan sonra Saruhan çorba içmek yok ????
çorbacıya değil pazara git bakam bi kere
yemek onun işi..
Garibanın babası bunlar size çok yakışıyor reis
yalandan kim ölmüş ÇORBA HAAA DÜŞÜNDÜRÜCÜ
Adam gibi Adam Cumhurbaşkanı Erdoğan durdurak bilmeden çalışıyor. Helal olsun.
Aa çok ayıp rte çorbacıya nasıl gitmiş alışık değildir şimdi havyar kalamar karides jambon verin abime 2000 tllik bardaklarıda yok aa nasil icmis o ucuz bardaktan su belediye suyunlan ellerinimi yıkamış gül suyu getirin durqmaz simdi
zannetmeyin ki malum şahıs parayı cebinden vermiştir; örtülü ödenekten felandır o para
Memleket çorba olmus içen yok
Tayip bey damat nerdeyse aile bakanı şeçildiğinden beri bakan hanım diplerinde tam gazeteci işi aslında ama malesef memlekette kalmadı onuda hükümete ithal edecek en sonunda
afiyet olsun reis
çorbayı zehir kontrolünü yaptırmadan nasıl içmiş.çok cesur vallahi
sayin cumhurbaskanim kit lerin ustunu cizmeyin lutfen hala.bir.umidls.bekliyoruz
Diğer Haberler
MHP’de şaşırtan gelişme! Kadın kollarında iki erkek

MHP’de şaşırtan gelişme! Kadın kollarında iki erkek

İYİ Parti toplantısına katıldı, MHP'yi karıştırdı! 'İhraç' istemi...

İYİ Parti toplantısına katıldı, MHP'yi karıştırdı! 'İhraç' istemi...

Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil

Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil

Cumhurbaşkanlığı seçimi için flaş hamle

Cumhurbaşkanlığı seçimi için flaş hamle

Devlet Bahçeli'ye olay sözler!

Devlet Bahçeli'ye olay sözler!

Yıldırım'dan AYM kararı hakkında son dakika açıklama

Yıldırım'dan AYM kararı hakkında son dakika açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.