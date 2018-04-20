HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua etmek için camiye gelen Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın Valisi Anies Baswedan ile bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kıldı. Erdoğan’ı camiye gelişinde İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi nedeniyle çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar Erdoğan’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Erdoğan, Cakarta Valisi ile sohbet etti
Eyüpsultan’a dua etmek için gelen Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın Valisi Anies Baswedan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak bir süre sohbet etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra cuma namazını kılmak için camiye girdi.

Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!
Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı! Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz! Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.