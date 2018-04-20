Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kıldı

Cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua etmek için camiye gelen Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın Valisi Anies Baswedan ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kıldı. Erdoğan’ı camiye gelişinde İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi nedeniyle çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar Erdoğan’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Erdoğan, Cakarta Valisi ile sohbet etti

Eyüpsultan’a dua etmek için gelen Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın Valisi Anies Baswedan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak bir süre sohbet etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra cuma namazını kılmak için camiye girdi.