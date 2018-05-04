Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

Özbekistan ve Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na geldi.
Erdoğan, havalimanından ayrılmadan, uçak içinde Cumhur İttifakı Protokolü'ne imza attı.
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