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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 00:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

Özbekistan ve Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na geldi.

Erdoğan, havalimanından ayrılmadan, uçak içinde Cumhur İttifakı Protokolü'ne imza attı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü Imza

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