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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi) Kütüphanemiz, içinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla, toplantı ve çalışma salonlarıyla, internetinden ikramına kadar tüm hizmetleriyle inşallah kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 03:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi) Kütüphanemiz, içinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla, toplantı ve çalışma salonlarıyla, internetinden ikramına kadar tüm hizmetleriyle inşallah kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak."


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