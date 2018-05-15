Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Haziran seçimleri açıklaması

İngiltere'deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg TV'ye açıklamalarda bulundu.
S-400 AÇIKLAMASI: BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKARIZ
Rusya'dan alınacak olan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili Erdoğan, "Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi. Savuna ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız." ifadelerini kullandı.
HAKAN ATİLLA DAVASI
ABD'deki Hakan Atilla davası konusunda Erdoğan, "Halkbank'a çok büyük haksızlık yapılıyor. Türkiye-ABD ilişkilerini yer ile yeksan etmeyecek bir karar çıkmasını umuyorum. Hakan Atilla kesinlikle suçsuzdur, beraatini bekliyoruz. Atilla'yı suçlu ilan etmek Türkiye'yi suçlu ilan etmek anlamına gelir." açıklamalarında bulundu.
"PARLAMENTO VE PARLAMENTO DIŞI FARKLI OLACAK"
Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak, "Seçimden sonra parlamento ve parlamento dışı farklı olacak. 40 gün sonra Türkiye çok farklı bir döneme uyanacak. 7 Haziran'da sistemi tıkamak isteyenler oldu, Cumhurbaşkanı olarak önümü açtım." diye konuştu.
"SORUMLULARI NETANYAHU VE TRUMP"
Erdoğan, İsrail'in Gazze katliamıyla ilgili olarak, "Böyle bir şey olamaz, sorumluları Netanyahu ve Trump." dedi.
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