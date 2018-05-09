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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin İran kararı ile ilgili yaptığı ilk açıklamasında 'Kaybeden Amerika olacak. ABD gerçek dostlarını kaybediyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'da Becky Anderson'a sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayla bu konuda yıllardır süren olumsuzluğun olumlu bir duruma dönüştüğünü ve umutları artırdığını hatırlattı.

Erdoğan, "Şimdi bunun bir anda ters istikamette gelişmesi sadece bölgeyi değil, tüm dünya ekonomisini ve dolayısıyla Türkiye'yi de etkileyecek" diye konuştu.

Bu durumdan ABD menfaat elde edecek olsa da birçok ülkenin rahatsız olacağına ve büyük darbeler yiyeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Niçin yeni krizlere yol açalım?" ifadelerini kullandı.

"KAYBEDEN AMERİKA OLACAKTIR"

Erdoğan, bu durumun yaratacağı risklerin sorulması üzerine, "Kaybeden Amerika olacaktır çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

İmzalar atılmışsa sadık kalmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz" dedi.

"F-35'LERİN VERİLMEMESİ MÜTTEFİKLİK RUHUNA UYMAZ"

YPG'nin ABD'den aldığı silahlarla Türkiye'nin sınırlarını taciz ettiğini söyleyen Erdoğan, "ABD gerçek dostlarını kaybediyor. F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz" dedi.

ABD'ni elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsünü hata olduğunu söyleyen Erdoğan, "ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan rehine diplomasisi değildir" dedi.

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ABD erdoğan

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
15 temmuzdan Amerika sorumlu diyordunuz. hala utanmadan dost mu diyorsunuz.
@ata_ata_1997 SEN HALA GERİZEKALILIKTA ISRARMI EDİYORSUN ESETE NE YAPTIK ÖNCE SEVDİK SONRA ALIVERDİK TOPRAKLARINI ATAYIVERDİK KAYMAKAMLARI VALİLERİ BARZANİYE PARA VERDİK KIRMIZI HALIDA AĞIRLADIK ANLAMADI DAYAYIVERDİK NAMLUYA FÖTÖYE ADAM GİBİ BU ÜLKEYE ÇALIŞ DEDİK ANLAMADI 15 TEMMUZDA KÖPEKLERİNE YERLERDE SÜRÜKLÜYEVERDİK ABD YİDE AYNI ŞEKİLDE GEL YAVRUM GEL KUCAĞIMIZA DEDİK ANLAMADI ES 400 LERİ ALIVERDİK ABD UÇAKLARINA KARŞI KISACA REİS DİYORKİ YA BENİM VERDİĞİM EKMEĞİ ADAM GİBİ YERSİNİZ ALBAYRAĞA BOYUN EĞERSİNİZ YADA TOPUNUZA NAMLUYA DAYANIRIM DİYOR .BENDE DİYORUMKİ REİS KÖKLE DİYORUM
@gumusoglu Ne içtin koçum sen..?
@gumusoglu Sen hala tayyip erdoğan trumpla görüşünce bunları söylediğini mi sanıyorsun. Bu sizi kandırmak için türkiye'de söledikleri. Oraya gidince canım trump gülüm trump . Aynı şey Rusya ilede geçerli. iki yıl önce posta koydu rusyaya sonra ben ettim sen etme Putin.
tamam
devam
Katil Amerika ver biraz F35:)
Sayın Cumhurbaşkanım ABD yi yöneten LOBİ kimlerin elinde tabikide Siyonist Yahudilerin elinde onun için Yahudiden dost olmaz hakkında ayet bile var
lepiska saçlı adam,uysa da uydu,uymasa da diyor.hiper sermaye arkadan itiyor.
cumle alem tşklrini yesin reiiiiissss buyuksun.
@soner_1970_gyfug Sen ve senin gibi omurgasızlardan başkasına kalmaz ki..!
abd denen şeytan bizim dostumuz değil baş düşmanımız abd ve israil yeryüzünden tamamen silinmedikçe müslümanlar güven içinde olmayacaktır ya bizler şehit olacağız yada abd ve israillilerin kökünü kazıyacağız mutlaka bir gün bu savaş olacak
abd bizim gibi ufak defek ülkeleri umursarmı ekonomisi ve askeri gücü bizden 100 kat fazla
tamam recep tamam
amerikaya çatacağına ilimi bilimi geliştir kendin üret ..dini kullanma eller marsta ..sen daha bu kafayla...
Biri bana KK'nın da böyle konuşabileceğini söylesin.
TURKIYE,Rusya,Cin ve bir kac devlet anlasma yapip ithalat ve ihracatta dolar kullanmasalar kendi paralarini kullansalar dolar = tuvalet kagidi /// amerika = afrika
T A M A M sus artık recep. Git kendin üret uçağını. 16 yıldır betondan başka ne ürettin.
abd nin düşman oldugu bi reisimiz var ben reisimizin yanındayım. kahrolası abd gider mig alırız rusyadan
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